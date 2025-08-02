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Провозглашена Белорусская ССР
1 января 1919 года провозглашена Белорусская ССР, в Смоленске сформировано ее Временное рабоче-крестьянское правительство
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Другие события в этот день
Был впервые официально исполнен новый Государственный гимн СССР
1 января 1944 года был впервые официально исполнен новый Государственный гимн СССР. Первым гимном Советской республики стала «Рабочая марсельеза». Песня просуществовала всего год, и уже в 1918 году ее сменил «Интернационал». Он надолго стал символом СССР, узнаваемым во всем мире. Однако в ходе Великой Отечественной войны было принято решение сменить национальный гимн. Во время конкурса было представлено свыше 170 вариантов музыки и 19 текста. Окончательный вариант утвердили в декабре 1943 года, а 1 января 1944 вся страна услышала новую, всем нам известную песню. Повсеместное исполнение гимна было введено 15 марта 1944 года.
1 января∙1944 год
Родился писатель Даниил Гранин
1 января 1919 года родился известный советский и российский писатель Даниил Александрович Гранин. В 1949 году, по просьбе своего друга-однофамильца, тоже писателя, Юрия Германа, Даниил берет себе псевдоним Гранин. Некоторое время он работает по специальности, но параллельно пишет первую, по его мнению, серьезную работу, с которой сам начинал вести отсчет своих литературных трудов: «Вариант второй». Следом выходят еще два романа: «Спор через океан» и «Ярослав Домбровский». А в 1955 году выходят сделавшие молодого Даниила Гранина известным советским автором «Искатели». Гранин прошел всю войну от начала и до конца, воевал в составе Ленинградского, затем Прибалтийского фронта. Застал оборону и блокаду Ленинграда. Имел боевые награды, дважды был ранен. В наградных листах, в частности, отмечается, что будучи в составе ремонтно-восстановительного батальона, он как инженер, проявлял большую смекалку. Под его руководством работали свыше 50 мастеров-ремонтников, активно велась рационализаторская деятельность. Даниил закончил войну командиром танковой роты. В 2019 году в Санкт‑Петербурге состоялось открытие памятника Даниилу Гранину. Монумент и благоустройство вокруг были выполнены Российским военно-историческим обществом.
1 января∙1919 год
Вышел первый номер газеты «Красная звезда»
1 января 1924 года вышел первый номер газеты «Красная звезда». Газета была создана по решению Политбюро ЦК РКП(б) как центральный печатный орган Народного комиссариата по военным и морским делам СССР. Ежедневное издание сразу приобрело популярность среди военных и гражданского населения. Исключительный авторитет в армии и стране «Красная звезда» обрела в годы Великой Отечественной войны. На страницах газеты постоянно публиковались материалы о массовом героизме защитников Отечества на фронте и в тылу. Каждый номер был полон стремления вселить в читателей уверенность в победе над врагом.
1 января∙1924 год
Премьера мультфильма «Ну, погоди!»
1 января 1969 года - премьера мультфильма «Ну, погоди!»
1 января∙1969 год
Петр I изменил главный праздник года
В ночь с 31 декабря 1699 года на 1 января 1700 года праздник Новый год впервые отметили по петровским предписаниям. На Красной площади был устроен грандиозный фейерверк, а москвичи стреляли из мушкетов и пускали пороховые ракеты возле своих домов. Бояре и служилые люди облачились в венгерские кафтаны, их супруги – в нарядные платья, сшитые по европейской моде. Шумные торжества продолжались до 6 января и окончились крестным ходом. С тех пор празднование Нового года постоянно проводилось в ночь с 31 декабря на 1 января. В начале двадцатого столетия у праздника появился еще один символ – Дед Мороз, «прообразом» которого считают то языческого колдуна по имени Трескун, то святого Николая Чудотворца. В годы Первой мировой войны Новый год отмечали уже не так пышно, как желал Петр I – многим не хотелось повторять традиции немцев. После Октябрьской революции новогодние празднества то запрещали, то разрешали вновь. Окончательное возрождение Нового года случилось в 1930-х.
1 января∙1700 год
Подписание Декларации 26 государств — участников антигитлеровской коалиции
Подписание Декларации 26 государств — участников антигитлеровской коалиции
1 января∙1942 год
Церковь чтит память преподобного Илии Муромца
1 января Церковь чтит память преподобного Илии Муромца
1 января∙1188 год
Разведчик-орденоносец трех стран
Ким Филби (род. 1 января 1912 года) — самый знаменитый на Западе советский разведчик, поступивший на службу в НКВД в 1934 году. С того момента Филби так ответственно и успешно выполнял все задания, что был награжден орденами даже тех стран, против которых вел свою деятельность. Филби прибыл в Испанию в качестве корреспондента газеты «Таймс» и работал на стороне мятежников-франкистов. Он настолько вжился в свою роль, что в 1938 году генералиссимус Франко вручил ему крест ордена Военных заслуг. А 1 января 1946 года Ким Филби вовсе получил орден Британской империи — «как состоящий на службе в МИДе». Через год разведчик «Стенли» был удостоен уже ордена Красного Знамени — единственной награды, которой он был искренне рад. Британской награды Кима Филби лишили после того, как стало известно о его работе на советскую разведку.
1 января∙1912 год
Родился самый знаменитый на Западе советский разведчик Ким Филби
1 января 1912 года родился самый знаменитый на Западе советский разведчик Ким Филби. В 1931 году Филби, сын британского чиновника, сблизился с коммунистами, искренне считая, что только их идея в состоянии преградить дорогу фашистской угрозе. Уже через два года советская разведка привлекла британца к секретному сотрудничеству. В 1940 году Филби по рекомендации резидентуры поступил на работу в британскую разведку. Филби до сих пор является наиболее известным и эффективным советским разведчиком. «Деятельность Филби в качестве офицера связи между СИС и ЦРУ привела к тому, что все чрезвычайно обширные усилия западных разведок в период с 1944 по 1951 года были безрезультатными» (Бывший сотрудник ЦРУ).
1 января∙1912 год
Впервые вышла в эфир программа «Время»
1 января 1968 года на Центральном телевидении впервые вышла в эфир информационная программа «Время»
1 января∙1968 год
Геройски погиб Малюта Скуратов
1 января 1573 года при взятии ливонского замка Вейсенштейн геройски погиб выдающийся деятель русской истории, любимец Ивана Грозного – глава опричников Малюта Скуратов
1 января∙1573 год