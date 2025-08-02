Родился писатель Даниил Гранин

1 января 1919 года родился известный советский и российский писатель Даниил Александрович Гранин.

В 1949 году, по просьбе своего друга-однофамильца, тоже писателя, Юрия Германа, Даниил берет себе псевдоним Гранин. Некоторое время он работает по специальности, но параллельно пишет первую, по его мнению, серьезную работу, с которой сам начинал вести отсчет своих литературных трудов: «Вариант второй». Следом выходят еще два романа: «Спор через океан» и «Ярослав Домбровский». А в 1955 году выходят сделавшие молодого Даниила Гранина известным советским автором «Искатели».

Гранин прошел всю войну от начала и до конца, воевал в составе Ленинградского, затем Прибалтийского фронта. Застал оборону и блокаду Ленинграда. Имел боевые награды, дважды был ранен. В наградных листах, в частности, отмечается, что будучи в составе ремонтно-восстановительного батальона, он как инженер, проявлял большую смекалку. Под его руководством работали свыше 50 мастеров-ремонтников, активно велась рационализаторская деятельность. Даниил закончил войну командиром танковой роты.

В 2019 году в Санкт‑Петербурге состоялось открытие памятника Даниилу Гранину. Монумент и благоустройство вокруг были выполнены Российским военно-историческим обществом.