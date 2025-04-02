В Севастополь прибыл первый советский торпедный катер, спроектированный Андреем Туполевым

14 марта 1927 года в Севастополь прибыл первый советский торпедный катер, спроектированный Андреем Туполевым

В Российском императорском флоте торпедных катеров не было. Только в 1925 году наркомат по морским делам выдал задание по разработке торпедного катера. За работу взялась бригада под руководством авиаконструктора Андрея Туполева. Из-за этого созданный катер многое унаследовал от авиации. Он получил индекс АНТ-3, а потом и собственное имя «Первенец».

Торпедные катера постоянно улучшались и стали одним из главных символов советского военно-морского флота времен Великой Отечественной войны. Их можно встретить стоящими на пьедесталах и покачивающимися на волнах у музейных стенок, их нередко изображают на открытках, посвященных военным годам.