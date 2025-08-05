Прибыл первый советский торпедный катер, спроектированный авиаконструктором Андреем Туполевым

14 марта 1927 года в Севастополь прибыл первый советский торпедный катер, спроектированный авиаконструктором Андреем Туполевым.

Первенство в боевом применении торпедных катеров принадлежит России, и сделала она это еще в XIX веке. Те катера назывались минными и представляли собой небольшие корабли, базировавшиеся на минном транспорте. Однако вплоть до конца Первой мировой войны в России так и не появилось способных стрелять на ходу быстроходных торпедных катеров. А уж сразу после Октябрьской революции о них и вовсе не могло быть речи.

6 марта 1927 года построенный в Москве АНТ-3 погрузили на поезд и отправили в Севастополь, куда он прибыл 14 марта. Через три дня начались испытания, и на них катер развил сумасшедшую скорость — до 54 узлов, то есть больше 100 км/ч. Первыми серийными кораблями, наследниками «Первенца», стали торпедные катера типа Ш-4, принятые на вооружение в 1928 году. За четыре года Красный флот получил 59 кораблей типа Ш-4.