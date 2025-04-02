Ан-14 совершил первый полет

14 марта 1958 года совершил первый полет Ан-14

Его разработку Олег Антонов начал еще в 1951 году — за пять лет до постановления Совета Министров СССР о старте работ по созданию легкого многоцелевого самолета. Первый полет на Ан-14 совершил летчик-испытатель Владимир Изгейм.

Серийное производство Ан-14 началось в 1965 году и продлилось семь лет, до 1972 года. За это время было построено всего 340 самолетов. Ан-14 эксплуатировался, в основном, ВВС СССР в качестве связного самолета, но часть машин экспортировалась в другие страны.