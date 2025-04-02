Ту-142М авиации Северного флота ВМФ СССР совершил первый беспосадочный перелет через Атлантический океан

14 марта 1983 года Ту-142М авиации Северного флота ВМФ СССР совершил первый беспосадочный перелет через Атлантический океан

Летал Ту-142М через Кубу и, разумеется, с военными целями — производил поиски американских подводных лодок. Всего было сделано десять вылетов. Наши летчики-североморцы обнаружили шесть подводных лодок, в том числе четыре атомных с баллистическими ракетами.

На Кубе для нашей авиации построили стоянку на восемь самолетов с централизованной заправкой и зданием технико-эксплуатационной службы. Летный и инженерно-технический состав размещался в гостинице со всеми удобствами.