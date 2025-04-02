Императрица Анна Иоанновна утвердила герб Санкт-Петербурга

14 марта 1730 года императрица Анна Иоанновна утвердила герб Санкт-Петербурга

На скипетре появился двуглавый орел, а над щитом расположилась корона. В 1780 году императрица Екатерина II закрепила этот герб своим особым положением, но в таком виде он просуществовал до 1856 года, пока император Александр II не одобрил свои дополнения. Именно благодаря ему на гербе появились еще два скипетра.

После этого и до революции 1917 года герб успел поменяться всего один раз. В советские времена с него были убраны все императорские символы. После развала СССР Санкт-Петербург вернул свое историческое название. Вместе с ним 6 сентября 1991 года вернулся и исторический герб, с императорской короной и перекрещенными скипетрами за красным щитом.