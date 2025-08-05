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Ермак занял город Искер
14 марта 1583 года Ермак занял город Искер – старинную столицу Сибирского ханства. Кучум бежал. Кульминация легендарного сибирского похода
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Другие события в этот день
Казачье войско Донское перешло в ведение Военной коллегии
14 марта 1721 года Казачье войско Донское перешло в ведение Военной коллегии, став частью регулярной российской армии. Выведено из подчинения Коллегии иностранных дел
14 марта∙1721 год
Владимир Владимирович Путин избран Президентом Российской Федерации на второй срок
14 марта 2004 Владимир Владимирович Путин избран Президентом Российской Федерации на второй срок. Россия на стратегическом пути своего развития, и со своего пути не свернет.
14 марта∙2004 год
В Севастополь прибыл первый советский торпедный катер, спроектированный Андреем Туполевым
14 марта 1927 года в Севастополь прибыл первый советский торпедный катер, спроектированный Андреем Туполевым В Российском императорском флоте торпедных катеров не было. Только в 1925 году наркомат по морским делам выдал задание по разработке торпедного катера. За работу взялась бригада под руководством авиаконструктора Андрея Туполева. Из-за этого созданный катер многое унаследовал от авиации. Он получил индекс АНТ-3, а потом и собственное имя «Первенец». Торпедные катера постоянно улучшались и стали одним из главных символов советского военно-морского флота времен Великой Отечественной войны. Их можно встретить стоящими на пьедесталах и покачивающимися на волнах у музейных стенок, их нередко изображают на открытках, посвященных военным годам.
14 марта∙1927 год
День Православной книги
14 марта 1057 года - Остромирово Евангелие. Древнейшая датированная русская книга – и первое известное русское Евангелие. День Православной книги
14 марта∙1057 год
Прибыл первый советский торпедный катер, спроектированный авиаконструктором Андреем Туполевым
14 марта 1927 года в Севастополь прибыл первый советский торпедный катер, спроектированный авиаконструктором Андреем Туполевым. Первенство в боевом применении торпедных катеров принадлежит России, и сделала она это еще в XIX веке. Те катера назывались минными и представляли собой небольшие корабли, базировавшиеся на минном транспорте. Однако вплоть до конца Первой мировой войны в России так и не появилось способных стрелять на ходу быстроходных торпедных катеров. А уж сразу после Октябрьской революции о них и вовсе не могло быть речи. 6 марта 1927 года построенный в Москве АНТ-3 погрузили на поезд и отправили в Севастополь, куда он прибыл 14 марта. Через три дня начались испытания, и на них катер развил сумасшедшую скорость — до 54 узлов, то есть больше 100 км/ч. Первыми серийными кораблями, наследниками «Первенца», стали торпедные катера типа Ш-4, принятые на вооружение в 1928 году. За четыре года Красный флот получил 59 кораблей типа Ш-4.
14 марта∙1927 год
Ан-14 совершил первый полет
14 марта 1958 года совершил первый полет Ан-14 Его разработку Олег Антонов начал еще в 1951 году — за пять лет до постановления Совета Министров СССР о старте работ по созданию легкого многоцелевого самолета. Первый полет на Ан-14 совершил летчик-испытатель Владимир Изгейм. Серийное производство Ан-14 началось в 1965 году и продлилось семь лет, до 1972 года. За это время было построено всего 340 самолетов. Ан-14 эксплуатировался, в основном, ВВС СССР в качестве связного самолета, но часть машин экспортировалась в другие страны.
14 марта∙1958 год
Пуском участка «Белорусская» – «ЦПКиО» замкнулась Кольцевая линия Московского метро
14 марта 1954 года пуском участка «Белорусская» – «ЦПКиО» замкнулась Кольцевая линия Московского метро
14 марта∙1954 год
Ту-142М авиации Северного флота ВМФ СССР совершил первый беспосадочный перелет через Атлантический океан
14 марта 1983 года Ту-142М авиации Северного флота ВМФ СССР совершил первый беспосадочный перелет через Атлантический океан Летал Ту-142М через Кубу и, разумеется, с военными целями — производил поиски американских подводных лодок. Всего было сделано десять вылетов. Наши летчики-североморцы обнаружили шесть подводных лодок, в том числе четыре атомных с баллистическими ракетами. На Кубе для нашей авиации построили стоянку на восемь самолетов с централизованной заправкой и зданием технико-эксплуатационной службы. Летный и инженерно-технический состав размещался в гостинице со всеми удобствами.
14 марта∙1983 год
Александр III вступил на престол.
14 марта 1881 года Александр III вступил на престол. «Посреди великой нашей скорби Глас Божий повелевает нам стать бодро на дело правления»
14 марта∙1881 год
Императрица Анна Иоанновна утвердила герб Санкт-Петербурга
14 марта 1730 года императрица Анна Иоанновна утвердила герб Санкт-Петербурга На скипетре появился двуглавый орел, а над щитом расположилась корона. В 1780 году императрица Екатерина II закрепила этот герб своим особым положением, но в таком виде он просуществовал до 1856 года, пока император Александр II не одобрил свои дополнения. Именно благодаря ему на гербе появились еще два скипетра. После этого и до революции 1917 года герб успел поменяться всего один раз. В советские времена с него были убраны все императорские символы. После развала СССР Санкт-Петербург вернул свое историческое название. Вместе с ним 6 сентября 1991 года вернулся и исторический герб, с императорской короной и перекрещенными скипетрами за красным щитом.
14 марта∙1730 год