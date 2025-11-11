В Петербурге по проекту Растрелли было заложено здание Воскресенского (Смольного) собора

В Петербурге по проекту Растрелли было заложено здание Воскресенского ( Смольного ) собора. Работы по окончательной достройке храма были завершены лишь в 1832–1835.