Началось контрнаступление Красной армии под Тихвином.

10 ноября 1941 года началось контрнаступление Красной армии под Тихвином.

Тихвинская операция стала первым крупным наступлением советских войск в ходе войны. Во время нее немцы окончательно утратили инициативу в регионе. Был сорван план полного окружения Ленинграда, а скованные силы противника больше не могли себе позволить перебросить часть их под Москву.

Успех наших войск под Тихвином, как и на других участках советско-германского фронта, был обеспечен тем, что советское командование правильно определило время перехода в контрнаступление. Ставка правильно определила и основной объект разгрома — ударную группировку врага, наступавшую непосредственно на Тихвин.