Родился выдающийся конструктор стрелкового оружия Михаил Тимофеевич Калашников
10 ноября 1919 года родился выдающийся конструктор стрелкового оружия Михаил Тимофеевич Калашников. Именно он разработал уникальный, самый популярный, простой и надежный в мире автомат. До сих пор ни один конструктор не сделал ничего подобного. «Я говорю всем конструкторам мира: “Я первый пожму руку тому, кто сделает лучше”. Но пока так и стою с протянутой рукой» (Михаил Калашников). И действительно, на данный момент большинство армий мира предпочитают АК. Михаил Тимофеевич не только занимался разработкой и модифицированием оружия, но и участвовал в боевых действиях. Во время Великой Отечественной войны он был тяжело ранен и контужен и в течение полугода находился в госпитале. В 1958 и 1976 годах Калашникову были присвоены звания Героя Социалистического Труда, в 2009 году — звание Героя России. В 2017 году Российское военно-историческое общество установило в Москве памятник выдающемуся конструктору стрелкового оружия Михаилу Калашникову.