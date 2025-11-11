Достоевский закончил «Игрока» – за 26 дней

«При конце романа я заметил, что стенографка моя меня искренно любит, хотя никогда не говорила мне об этом ни слова, а мне она все больше и больше нравилась… И вот мы обвенчаны… Разница в летах ужасная (20 и 44)». Достоевский закончил «Игрока» – за 26 дней.