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Умер Брежнев
Умер Брежнев.
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501
Другие события в этот день
постановлением Народного комиссариата внутренних дел РСФСР была создана рабочая милиция.
10 ноября — День сотрудника органов внутренних дел. В 1917 году постановлением Народного комиссариата внутренних дел РСФСР была создана рабочая милиция. По этой причине 10 ноября отмечается как профессиональный праздник. Хотя история профессии в нашей стране берет свое начало с 1715 года, когда Петр I создал службу охраны общественного порядка и назвал ее «полицией» Сегодняшний день напоминает о важности работы полиции, о том, что ее сотрудники не только борются с преступностью, но и активно участвуют в профилактике правонарушений, помогают людям в сложных ситуациях и способствуют укреплению доверия между гражданами и правоохранительными органами.
10 ноября∙1917 год
Иван Бунин стал первым лауреатом Нобелевской премии по литературе из России
Иван Бунин стал первым лауреатом Нобелевской премии по литературе из России.
10 ноября∙1933 год
В Петербурге по проекту Растрелли было заложено здание Воскресенского (Смольного) собора
В Петербурге по проекту Растрелли было заложено здание Воскресенского (Смольного) собора. Работы по окончательной достройке храма были завершены лишь в 1832–1835.
10 ноября∙1748 год
Началось контрнаступление Красной армии под Тихвином.
10 ноября 1941 года началось контрнаступление Красной армии под Тихвином. Тихвинская операция стала первым крупным наступлением советских войск в ходе войны. Во время нее немцы окончательно утратили инициативу в регионе. Был сорван план полного окружения Ленинграда, а скованные силы противника больше не могли себе позволить перебросить часть их под Москву. Успех наших войск под Тихвином, как и на других участках советско-германского фронта, был обеспечен тем, что советское командование правильно определило время перехода в контрнаступление. Ставка правильно определила и основной объект разгрома — ударную группировку врага, наступавшую непосредственно на Тихвин.
10 ноября∙1941 год
Родился выдающийся конструктор стрелкового оружия Михаил Тимофеевич Калашников
10 ноября 1919 года родился выдающийся конструктор стрелкового оружия Михаил Тимофеевич Калашников. Именно он разработал уникальный, самый популярный, простой и надежный в мире автомат. До сих пор ни один конструктор не сделал ничего подобного. «Я говорю всем конструкторам мира: “Я первый пожму руку тому, кто сделает лучше”. Но пока так и стою с протянутой рукой» (Михаил Калашников). И действительно, на данный момент большинство армий мира предпочитают АК. Михаил Тимофеевич не только занимался разработкой и модифицированием оружия, но и участвовал в боевых действиях. Во время Великой Отечественной войны он был тяжело ранен и контужен и в течение полугода находился в госпитале. В 1958 и 1976 годах Калашникову были присвоены звания Героя Социалистического Труда, в 2009 году — звание Героя России. В 2017 году Российское военно-историческое общество установило в Москве памятник выдающемуся конструктору стрелкового оружия Михаилу Калашникову.
10 ноября∙1919 год
Достоевский закончил «Игрока» – за 26 дней
«При конце романа я заметил, что стенографка моя меня искренно любит, хотя никогда не говорила мне об этом ни слова, а мне она все больше и больше нравилась… И вот мы обвенчаны… Разница в летах ужасная (20 и 44)». Достоевский закончил «Игрока» – за 26 дней.
10 ноября∙1866 год