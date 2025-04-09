постановлением Народного комиссариата внутренних дел РСФСР была создана рабочая милиция.

10 ноября — День сотрудника органов внутренних дел.

В 1917 году постановлением Народного комиссариата внутренних дел РСФСР была создана рабочая милиция. По этой причине 10 ноября отмечается как профессиональный праздник. Хотя история профессии в нашей стране берет свое начало с 1715 года, когда Петр I создал службу охраны общественного порядка и назвал ее «полицией»

Сегодняшний день напоминает о важности работы полиции, о том, что ее сотрудники не только борются с преступностью, но и активно участвуют в профилактике правонарушений, помогают людям в сложных ситуациях и способствуют укреплению доверия между гражданами и правоохранительными органами.