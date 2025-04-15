В ходе советско-японской войны началась Южно-Сахалинская наступательная операция

11 августа 1945 года в ходе советско-японской войны началась Южно-Сахалинская наступательная операция.

После русско-японской войны 1904-1905 годов остров Сахалин был разделен на две части. Южная часть отошла Японской империи. Сложность Южно-Сахалинской операции состояла в том, что вести боевые действия предполагалось в условиях бездорожья и лесистой местности.

Уже 25 августа операция была завершена. По её результатам остров Сахалин целиком, а также острова Курильской гряды перешли во владение СССР. В плен были взяты свыше 70 тысяч японских солдат и офицеров.