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Был опубликован Наказ Совета Народных Комиссаров о проведении в жизнь начал новой экономической политики (НЭП)
11 августа 1921 года был опубликован Наказ Совета Народных Комиссаров о проведении в жизнь начал новой экономической политики (НЭП).
В итоге крестьяне стали продавать хлеб только в том объёме, который позволял уплатить налоги, что вело к экономическому кризису. В 1924 году правительство смогло принять меры, которые всё же дали временный положительный результат, но в следующем году кризис вновь повторился. В 1931 году НЭП свернули.
Фактически НЭП противоречил марксистской командной экономической системе. Централизованная коммунистическая система и рыночная экономика — это два полюса, которые не питают, а разрушают друг друга. Но иным способом вытянуть страну из глубокого кризиса не представлялось возможным.
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В Петербурге изготовлен первый российский магистральный паровоз
11 августа 1845 года в Петербурге изготовлен первый российский магистральный паровоз – для строящейся между столицей и Москвой железной дороги
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Сергий Радонежский основал Троицкую пустынь на Маковце
11 августа 1337 года Сергий Радонежский основал Троицкую пустынь на Маковце, ставшую Троице-Сергиевой лаврой
11 августа∙1337 год
Ледокол «Владивосток» вывел на чистую воду научно-исследовательское судно «Михаил Сомов»
11 августа 1985 года ледокол «Владивосток» вывел на чистую воду научно-исследовательское судно «Михаил Сомов» До этого «Сомов» 133 дня находился в плену антарктических льдов. Во время пути с «Владивостоком» также произошло пару драматических ситуаций: сначала из-за шторма чуть не смыло все бочки с топливом, а позже он и сам застрял во льдах. К счастью, на следующий день ледяное поле отступило от ледокола. «Владивосток» продолжил движение и вскоре освободил проход для «Михаила Сомова», выведя его на безопасный участок. Первыми экипажи кораблей встречали жители новозеландского Веллингтона. В память об этой героической эпопее была отчеканена памятная медаль.
11 августа∙1985 год
Морская победа у Калиакрии
11 августа 1791 года произошла морская победа у Калиакрии: русская эскадра Ушакова разгромила турецкий флот. Наши потери – 17 человек. Султан услышал доклад: «О великий! Твоего флота больше нет!»
11 августа∙1791 год
В ходе советско-японской войны началась Южно-Сахалинская наступательная операция
11 августа 1945 года в ходе советско-японской войны началась Южно-Сахалинская наступательная операция. После русско-японской войны 1904-1905 годов остров Сахалин был разделен на две части. Южная часть отошла Японской империи. Сложность Южно-Сахалинской операции состояла в том, что вести боевые действия предполагалось в условиях бездорожья и лесистой местности. Уже 25 августа операция была завершена. По её результатам остров Сахалин целиком, а также острова Курильской гряды перешли во владение СССР. В плен были взяты свыше 70 тысяч японских солдат и офицеров.
11 августа∙1945 год
По центральному телевидению начат показ легендарного сериала Татьяны Лиозновой по повести Юлиана Семенова — «Семнадцать мгновений весны»
11 августа 1973 года по центральному телевидению начат показ легендарного сериала Татьяны Лиозновой по повести Юлиана Семенова — «Семнадцать мгновений весны». Первый показ принес картине колоссальную популярность и всенародную любовь. История о разведчике Максиме Исаеве, работавшем в германской внешней разведке под псевдонимом Макс Отто фон Штирлиц, стала классикой советского кинематографа. Во многом надо отдать должное блестящей игре Вячеслава Тихонова. Также стоит отметить, что не только на главные, но даже на эпизодические роли в этом фильме были приглашены крупнейшие актеры. Воистину народными стали песни Микаэла Таривердиева, исполненные Иосифом Кобзоном. В апреле 2016 года при поддержке РВИО на фасаде здания Киностудии им. М. Горького была открыта мемориальная доска Татьяне Лиозновой. 17 июля в книжном клубе «Достоевский» состоялся творческий вечер, посвящённый 100-летию со дня рождения известного советского кинорежиссёра.
11 августа∙1973 год
Мирный договор в Коростыни между Иваном III и Новгородом
11 августа 1471 года подписан мирный договор в Коростыни между Иваном III и Новгородом: быть нам от вас неотступными ни к кому. «Впервые Господин Великий Новгород официально признал великого князя всея Руси своим господином, стал частью единого Русского государства» Ю.Алексеев
11 августа∙1471 год
Открылся Международный аэропорт «Шереметьево»
11 августа 1959 года открылся Международный аэропорт «Шереметьево». В этот день советский лайнер Ту-104 приземлился на Шереметьевском аэродроме в Москве, где службами аэропорта был впервые выполнен комплекс коммерческого и технического обслуживания. 1 июня 1960 года был совершен первый международный рейс в Шереметьево по маршруту Москва – Шенефельд. За время проведения Олимпийских игр 1980 года аэропорт обслужил более 460 тысяч иностранных пассажиров. Сегодня Международный аэропорт Шереметьево — крупнейший российский аэропорт по обслуживанию регулярных международных рейсов. C июня 2019 года аэропорт носит имя Александра Сергеевича Пушкина.
11 августа∙1959 год