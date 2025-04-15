Был опубликован Наказ Совета Народных Комиссаров о проведении в жизнь начал новой экономической политики (НЭП)

11 августа 1921 года был опубликован Наказ Совета Народных Комиссаров о проведении в жизнь начал новой экономической политики (НЭП).

В итоге крестьяне стали продавать хлеб только в том объёме, который позволял уплатить налоги, что вело к экономическому кризису. В 1924 году правительство смогло принять меры, которые всё же дали временный положительный результат, но в следующем году кризис вновь повторился. В 1931 году НЭП свернули.

Фактически НЭП противоречил марксистской командной экономической системе. Централизованная коммунистическая система и рыночная экономика — это два полюса, которые не питают, а разрушают друг друга. Но иным способом вытянуть страну из глубокого кризиса не представлялось возможным.