Открылся Международный аэропорт «Шереметьево»

11 августа 1959 года открылся Международный аэропорт «Шереметьево».

В этот день советский лайнер Ту-104 приземлился на Шереметьевском аэродроме в Москве, где службами аэропорта был впервые выполнен комплекс коммерческого и технического обслуживания. 1 июня 1960 года был совершен первый международный рейс в Шереметьево по маршруту Москва – Шенефельд.

За время проведения Олимпийских игр 1980 года аэропорт обслужил более 460 тысяч иностранных пассажиров. Сегодня Международный аэропорт Шереметьево — крупнейший российский аэропорт по обслуживанию регулярных международных рейсов. C июня 2019 года аэропорт носит имя Александра Сергеевича Пушкина.