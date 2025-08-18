Ледокол «Владивосток» вывел на чистую воду научно-исследовательское судно «Михаил Сомов»

11 августа 1985 года ледокол «Владивосток» вывел на чистую воду научно-исследовательское судно «Михаил Сомов»

До этого «Сомов» 133 дня находился в плену антарктических льдов. Во время пути с «Владивостоком» также произошло пару драматических ситуаций: сначала из-за шторма чуть не смыло все бочки с топливом, а позже он и сам застрял во льдах. К счастью, на следующий день ледяное поле отступило от ледокола.

«Владивосток» продолжил движение и вскоре освободил проход для «Михаила Сомова», выведя его на безопасный участок. Первыми экипажи кораблей встречали жители новозеландского Веллингтона. В память об этой героической эпопее была отчеканена памятная медаль.