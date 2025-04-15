По центральному телевидению начат показ легендарного сериала Татьяны Лиозновой по повести Юлиана Семенова — «Семнадцать мгновений весны»

11 августа 1973 года по центральному телевидению начат показ легендарного сериала Татьяны Лиозновой по повести Юлиана Семенова — «Семнадцать мгновений весны».

Первый показ принес картине колоссальную популярность и всенародную любовь. История о разведчике Максиме Исаеве, работавшем в германской внешней разведке под псевдонимом Макс Отто фон Штирлиц, стала классикой советского кинематографа.

Во многом надо отдать должное блестящей игре Вячеслава Тихонова. Также стоит отметить, что не только на главные, но даже на эпизодические роли в этом фильме были приглашены крупнейшие актеры. Воистину народными стали песни Микаэла Таривердиева, исполненные Иосифом Кобзоном.

В апреле 2016 года при поддержке РВИО на фасаде здания Киностудии им. М. Горького была открыта мемориальная доска Татьяне Лиозновой. 17 июля в книжном клубе «Достоевский» состоялся творческий вечер, посвящённый 100-летию со дня рождения известного советского кинорежиссёра.