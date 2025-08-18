Мирный договор в Коростыни между Иваном III и Новгородом

11 августа 1471 года подписан мирный договор в Коростыни между Иваном III и Новгородом: быть нам от вас неотступными ни к кому. «Впервые Господин Великий Новгород официально признал великого князя всея Руси своим господином, стал частью единого Русского государства» Ю.Алексеев