Темник Золотой Орды Едигей подошел с войском к Москве

1 декабря 1408 года темник Золотой Орды Едигей подошел с войском к Москве. Но не решился ни на штурм, ни на осаду (защитники Москвы сожгли посады) и отступил, «взяша окупа 3 тысяце рублев».