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Темник Золотой Орды Едигей подошел с войском к Москве
1 декабря 1408 года темник Золотой Орды Едигей подошел с войском к Москве. Но не решился ни на штурм, ни на осаду (защитники Москвы сожгли посады) и отступил, «взяша окупа 3 тысяце рублев».
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Другие события в этот день
День войск воздушно-космической обороны
1 декабря — День войск воздушно-космической обороны
1 декабря∙2011 год
Отряд Бебутова разбил войска турок, сорвав их план занять Кавказ
1 декабря 1853 года состоялось Башкадыкларское сражение на северо-востоке Турции (Крымская война)
1 декабря∙1853 год
Открылся первый в стране музей авиации и космонавтики
1 декабря 1924 года в Ленинграде открылся первый в стране музей авиации и космонавтики. Идея создания в СССР авиационного музея пришла группе авиационных работников при поддержке Осоавиахима Северо-Западной области. При музее были читальня и лекционный зал. Предполагалось, что он станет неофициальным аэроклубом и местом встречи авиаторов, а также площадкой для распространения авиационных знаний среди населения. Из-за того, что в Ленинграде не нашлось достаточных средств для организации крупного музея, в 1925 году в Москве приняли постановление об устройстве Центрального Аэрохиммузея общесоюзного значения. Сегодня в фондах музея около 34 тысяч экспонатов, посвященных авиационной и космической тематике.
1 декабря∙1924 год
Родился Маршал Советского Союза Георгий Жуков.
1 декабря 1896 года в деревне Стрелковка Калужской губернии родился Маршал Советского Союза Георгий Жуков. Именно в образе этого военачальника воплотились все усилия страны в Великой Отечественной войне, завершившейся разгромом нацистской Германии. Он имел отношение к большинству важнейших стратегических операций Красной армии, был членом Ставки, заместителем Верховного Главнокомандующего. Прославленному советскому военачальнику Жукову четыре раза присваивали звание Героя Советского Союза. Он был награжден множеством советских орденов, 15 медалями СССР и 17 орденами и медалями иностранных государств. 9 мая 1994 года в России появились государственные награды, учрежденные в честь советского полководца — орден Жукова и медаль Жукова.
1 декабря∙1896 год
Был утвержден «Устав гимназий и прогимназий»
1 декабря 1864 года в России был утвержден «Устав гимназий и прогимназий». Согласно документу, гимназии делились на классические и реальные. В классических давалось гуманитарное образование, их выпускники имели право поступать в университеты без экзаменов. После реальных гимназий, где упор делался на преподавание математики и естествознания, можно было продолжить образование только в высших технических учебных заведениях. «Устав гимназий и прогимназий» учредил прогимназии. Их программы соответствовали программам обучения младших классов классической гимназии. Также новым законом были отменены телесные наказания. Однако документ устанавливал настолько высокую плату за обучение, что доступ в гимназии был закрыт большинству простонародья.
1 декабря∙1864 год