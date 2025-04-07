Был утвержден «Устав гимназий и прогимназий»

1 декабря 1864 года в России был утвержден «Устав гимназий и прогимназий».

Согласно документу, гимназии делились на классические и реальные. В классических давалось гуманитарное образование, их выпускники имели право поступать в университеты без экзаменов. После реальных гимназий, где упор делался на преподавание математики и естествознания, можно было продолжить образование только в высших технических учебных заведениях.

«Устав гимназий и прогимназий» учредил прогимназии. Их программы соответствовали программам обучения младших классов классической гимназии. Также новым законом были отменены телесные наказания. Однако документ устанавливал настолько высокую плату за обучение, что доступ в гимназии был закрыт большинству простонародья.