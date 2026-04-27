Отряд Бебутова разбил войска турок, сорвав их план занять Кавказ

1 декабря 1853 года состоялось Башкадыкларское сражение на северо-востоке Турции (Крымская война). Отряд Бебутова разбил войска турок, сорвав их план занять Кавказ. В критический момент боя князь Бебутов лично повел свой последний резерв в атаку.