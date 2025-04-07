Открылся первый в стране музей авиации и космонавтики

1 декабря 1924 года в Ленинграде открылся первый в стране музей авиации и космонавтики.

Идея создания в СССР авиационного музея пришла группе авиационных работников при поддержке Осоавиахима Северо-Западной области. При музее были читальня и лекционный зал. Предполагалось, что он станет неофициальным аэроклубом и местом встречи авиаторов, а также площадкой для распространения авиационных знаний среди населения.

Из-за того, что в Ленинграде не нашлось достаточных средств для организации крупного музея, в 1925 году в Москве приняли постановление об устройстве Центрального Аэрохиммузея общесоюзного значения. Сегодня в фондах музея около 34 тысяч экспонатов, посвященных авиационной и космической тематике.