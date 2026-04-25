День войск воздушно-космической обороны

1 декабря — День войск воздушно-космической обороны

В этот день в 2011 году первая дежурная смена командного пункта Войск ВКО заступила на боевое дежурство. Этот род войск предназначен для обеспечения безопасности России в воздушно-космической сфере.

Через несколько лет, 1 августа 2015 года, по указу Президента РФ Войска воздушно-космической обороны были объединены с Военно-Воздушными силами в Воздушно-космические силы. День Воздушно-космических сил отмечается 12 августа.