Родился Маршал Советского Союза Георгий Жуков.

1 декабря 1896 года в деревне Стрелковка Калужской губернии родился Маршал Советского Союза Георгий Жуков.

Именно в образе этого военачальника воплотились все усилия страны в Великой Отечественной войне, завершившейся разгромом нацистской Германии. Он имел отношение к большинству важнейших стратегических операций Красной армии, был членом Ставки, заместителем Верховного Главнокомандующего.

Прославленному советскому военачальнику Жукову четыре раза присваивали звание Героя Советского Союза. Он был награжден множеством советских орденов, 15 медалями СССР и 17 орденами и медалями иностранных государств. 9 мая 1994 года в России появились государственные награды, учрежденные в честь советского полководца — орден Жукова и медаль Жукова.