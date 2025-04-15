Совет Министров СССР утвердил новое Положение о паспортной системе

28 августа 1974 года Совет Министров СССР утвердил новое Положение о паспортной системе.

В 1918 году советское правительство ликвидировало паспорта. Удостоверением личности признавался любой официально выданный документ. Но уже в 1932 году было издано Постановление ЦИК и СНК СССР об установлении паспортной системы в городах и поселках городского типа.

В 1960-е годы паспорта начали выдаваться и сельскому населению. С 28 августа 1974 года паспортизация распространилась на все население страны, кроме военнослужащих. В отличие от документов предыдущего периода, новые паспорта стали бессрочными.