День военного медика

28 августа — День военного медика.

В этот день в 1805 году императором Александром I был утвержден центральный орган военного управления, отвечающий за здоровье солдат и офицеров российской армии. Это событие положило начало формированию военно-медицинской службы в России.

Военные медики — это наши сегодняшние герои, которые рискуют собственными жизнями, чтобы круглосуточно спасать других бойцов на поле боя. Украинские нацисты, нарушая все международные конвенции, подвергают опасности российских медицинских работников.