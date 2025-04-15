Президент России Дмитрий Медведев подписал указы о признании Российской Федерацией независимости Республики Абхазия и Республики Южная Осетия

26 августа 2008 года Президент России Дмитрий Медведев подписал указы о признании Российской Федерацией независимости Республики Абхазия и Республики Южная Осетия.

До 2008 года в Абхазии и Южной Осетии несколько раз проводились референдумы о независимости, но грузинское правительство игнорировало это. В ночь с 7 на 8 августа Грузия начала массированный обстрел столицы Южной Осетии — Цхинвала.

Нападению подверглись и российские миротворцы. На следующий день Президент России Дмитрий Медведев объявил о начале операции по принуждению Грузии к миру. Боевые действия продолжались до 12 августа и завершились разгромом грузинских войск. Абхазия и Южная Осетия стали независимыми государствами.