Открыто сквозное железнодорожное движение между Санкт-Петербургом и Москвой

28 августа 1851 года было открыто сквозное железнодорожное движение между Санкт-Петербургом и Москвой

В этот день на девяти поездах были перевезены два батальона лейб-гвардии Преображенского и Семеновского полков, два эскадрона лейб-гвардии Кавалергардского и Конного полков и дивизион гвардейской артиллерии.

Официальное открытие железной дороги состоялось лишь 13 ноября 1851 года, когда началось движение «всенародных» поездов. Состав из шести вагонов двинулся в путь. В нем было 17 пассажиров первого класса, 63 — второго и 112 — третьего.