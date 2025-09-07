Действуя из-за грозы только штыками, русские разбили турок у крепости Ахалцих

28 августа 1828 года, действуя из-за грозы только штыками, русские разбили турок у крепости Ахалцих (ныне в Грузии). По итогам войны 1828–1829 к России отошло Восточное побережье Черного моря до Батуми, турки признали присоединение к России Грузии и Армении