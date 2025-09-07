В закладки
Прорыв Балтийского флота из Таллина
28 августа 1941 года произошел прорыв Балтийского флота из Таллина – героический Таллинский переход
Теги:
441
Другие события в этот день
Совет Министров СССР утвердил новое Положение о паспортной системе
28 августа 1974 года Совет Министров СССР утвердил новое Положение о паспортной системе. В 1918 году советское правительство ликвидировало паспорта. Удостоверением личности признавался любой официально выданный документ. Но уже в 1932 году было издано Постановление ЦИК и СНК СССР об установлении паспортной системы в городах и поселках городского типа. В 1960-е годы паспорта начали выдаваться и сельскому населению. С 28 августа 1974 года паспортизация распространилась на все население страны, кроме военнослужащих. В отличие от документов предыдущего периода, новые паспорта стали бессрочными.
28 августа∙1974 год
Русские разбили 80-тыс. армию турок под Ставучанами
28 августа 1739 года русские разбили 80-тыс. армию турок под Ставучанами, потеряв 13 (тринадцать) человек. «По получении от Бога дарованной виктории» (Миних) Россия закончила 4-летнюю войну с Турцией
28 августа∙1739 год
Действуя из-за грозы только штыками, русские разбили турок у крепости Ахалцих
28 августа 1828 года, действуя из-за грозы только штыками, русские разбили турок у крепости Ахалцих (ныне в Грузии). По итогам войны 1828–1829 к России отошло Восточное побережье Черного моря до Батуми, турки признали присоединение к России Грузии и Армении
28 августа∙1828 год
Президент России Дмитрий Медведев подписал указы о признании Российской Федерацией независимости Республики Абхазия и Республики Южная Осетия
26 августа 2008 года Президент России Дмитрий Медведев подписал указы о признании Российской Федерацией независимости Республики Абхазия и Республики Южная Осетия. До 2008 года в Абхазии и Южной Осетии несколько раз проводились референдумы о независимости, но грузинское правительство игнорировало это. В ночь с 7 на 8 августа Грузия начала массированный обстрел столицы Южной Осетии — Цхинвала. Нападению подверглись и российские миротворцы. На следующий день Президент России Дмитрий Медведев объявил о начале операции по принуждению Грузии к миру. Боевые действия продолжались до 12 августа и завершились разгромом грузинских войск. Абхазия и Южная Осетия стали независимыми государствами.
28 августа∙2008 год
Открыто сквозное железнодорожное движение между Санкт-Петербургом и Москвой
28 августа 1851 года было открыто сквозное железнодорожное движение между Санкт-Петербургом и Москвой В этот день на девяти поездах были перевезены два батальона лейб-гвардии Преображенского и Семеновского полков, два эскадрона лейб-гвардии Кавалергардского и Конного полков и дивизион гвардейской артиллерии. Официальное открытие железной дороги состоялось лишь 13 ноября 1851 года, когда началось движение «всенародных» поездов. Состав из шести вагонов двинулся в путь. В нем было 17 пассажиров первого класса, 63 — второго и 112 — третьего.
28 августа∙1851 год
Стартовал пробег Петербург – Берлин – Сен-Готард – Рим – Неаполь – Берлин – Петербург
28 августа 1910 года стартовал пробег Петербург – Берлин – Сен-Готард – Рим – Неаполь – Берлин – Петербург на автомобиле «Руссо-Балт» российского производства (Рига)
28 августа∙1910 год
В Москве на склоне Кремлевского холма открыт памятник Александру II
28 августа 1898 года в Москве на склоне Кремлевского холма открыт памятник Александру II – мемориал из статуи императора, шатровой сени над ней и колоннады
28 августа∙1898 год
День военного медика
28 августа — День военного медика. В этот день в 1805 году императором Александром I был утвержден центральный орган военного управления, отвечающий за здоровье солдат и офицеров российской армии. Это событие положило начало формированию военно-медицинской службы в России. Военные медики — это наши сегодняшние герои, которые рискуют собственными жизнями, чтобы круглосуточно спасать других бойцов на поле боя. Украинские нацисты, нарушая все международные конвенции, подвергают опасности российских медицинских работников.
28 августа∙1805 год