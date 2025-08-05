Приказом наркома обороны была создана Военная академия командно-штурманского состава ВВС

29 марта 1940 года в СССР приказом наркома обороны была создана Военная академия командно-штурманского состава ВВС.

Из состава Военно-воздушной академии РККА имени профессора Н.Е. Жуковского выделились оперативный, командный и штурманский факультеты, образовав Военную академию командно-штурманского состава. В 1968 году ей было присвоено имя Ю.А. Гагарина.

Военно-воздушная академия являлась одним из ведущих военных учреждений профессионального образования в области подготовки военных кадров высшего звена для Военно-воздушных сил. Среди выпускников академии около 700 Героев Советского Союза и более 10 отечественных лётчиков-космонавтов.