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Приказом наркома обороны была создана Военная академия командно-штурманского состава ВВС
29 марта 1940 года в СССР приказом наркома обороны была создана Военная академия командно-штурманского состава ВВС.
Из состава Военно-воздушной академии РККА имени профессора Н.Е. Жуковского выделились оперативный, командный и штурманский факультеты, образовав Военную академию командно-штурманского состава. В 1968 году ей было присвоено имя Ю.А. Гагарина.
Военно-воздушная академия являлась одним из ведущих военных учреждений профессионального образования в области подготовки военных кадров высшего звена для Военно-воздушных сил. Среди выпускников академии около 700 Героев Советского Союза и более 10 отечественных лётчиков-космонавтов.
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Другие события в этот день
Александр III подписал распоряжение о строительстве Транссибирской магистрали
29 марта 1891 года Александр III подписал распоряжение о строительстве Транссибирской магистрали. Официальной датой начала строительства самой длинной в мире железной дороги стало 31 мая 1891 года, когда наследник престола цесаревич Николай Александрович торжественно заложил первый камень новой дороги во Владивостоке. Кабинет министров оценил строительство в 350 миллионов золотых рублей. Однако в процессе его реализации стоимость работ значительно возросла. Впервые непрерывный путь по Кругобайкальской железной дороге, целью которого было обеспечить непрерывность движения поездов по великому пути был запущен в октябре 1904 года. Особенно важным стало и открытие прочного стального моста через Амур. Эта поистине уникальная железная дорога связала нашу огромную страну и сыграла большую роль в отечественной истории.
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Александр III подписал распоряжение о строительстве Транссибирской магистрали
29 марта 1891 года Александр III подписал распоряжение о строительстве Транссибирской магистрали Масштабы строительства были совершенно беспрецедентны. В отдельные периоды количество работающих строителей доходило до 85–90 тысяч человек. Несмотря на все сложности ежегодно прокладывалось от 400 до 600 километров железнодорожного полотна. Транссиб был соединен с востока и запада в ноябре 1901 года, но впервые непрерывный путь по Кругобайкальской железной дороге, целью которого было обеспечить регулярное движения поездов был запущен в октябре 1904 года.
29 марта∙1891 год
Лев Толстой приступил к работе над романом «Анна Каренина»
29 марта 1873 года Лев Толстой приступил к работе над романом «Анна Каренина» В тот день Толстой случайно прочел неоконченный отрывок «Гости съезжались на дачу...», написанный Александром Пушкиным. «Вот как надо писать!» — воскликнул Лев Николаевич и приступил к созданию «Анны Карениной». Произведение Толстой окончил в апреле 1877 года. Оно стало публиковаться в журнале «Русский вестник» ежемесячными порциями, что привело к настоящему ажиотажу. «Этот роман есть строгий, неподкупный суд всему нашему строю жизни» (Афанасий Фет).
29 марта∙1873 год
В Николаеве заложен первый русский паровой корабль
29 марта 1823 года в Николаеве заложен первый русский паровой корабль – 14-пушечный «Метеор»
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Петр I утвердил «Устав воинский»
29 марта — День военного юриста В этот день в 1716 году Петр I утвердил «Устав воинский», который стал первым в истории страны документом, регулирующим правовые аспекты военной службы. Устав заложил основы военного права в России. В советский период роль военных юристов еще более возросла — они участвовали в разработке ключевых нормативных актов, регулирующих деятельность армии в военное и мирное время. А сегодня их компетенция расширилась за счет новых мировых вызовов.
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Родился Лаврентий Берия
29 марта 1899 года родился Лаврентий Берия – советский государственный и партийный деятель, генеральный комиссар госбезопасности, Маршал Советского Союза, Герой Социалистического Труда, лишенный этих званий в 1953 году
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Учреждено звание Героя Труда Российской Федерации
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Указ Александра III о строительстве Великого сибирского пути
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29 марта∙1891 год
Александр I отправил в отставку государственного секретаря Михаила Сперанского
29 марта 1812 года Александр I отправил в отставку государственного секретаря Михаила Сперанского – второго человека в Российской империи. После встречи с императором реформатор вышел в слезах, а дома его ждал министр полиции с отрядом драгун… Сперанский отправился в ссылку
29 марта∙1812 год