Александр III подписал распоряжение о строительстве Транссибирской магистрали

29 марта 1891 года Александр III подписал распоряжение о строительстве Транссибирской магистрали

Масштабы строительства были совершенно беспрецедентны. В отдельные периоды количество работающих строителей доходило до 85–90 тысяч человек. Несмотря на все сложности ежегодно прокладывалось от 400 до 600 километров железнодорожного полотна.

Транссиб был соединен с востока и запада в ноябре 1901 года, но впервые непрерывный путь по Кругобайкальской железной дороге, целью которого было обеспечить регулярное движения поездов был запущен в октябре 1904 года.