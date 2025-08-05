Александр III подписал распоряжение о строительстве Транссибирской магистрали

29 марта 1891 года Александр III подписал распоряжение о строительстве Транссибирской магистрали.

Официальной датой начала строительства самой длинной в мире железной дороги стало 31 мая 1891 года, когда наследник престола цесаревич Николай Александрович торжественно заложил первый камень новой дороги во Владивостоке. Кабинет министров оценил строительство в 350 миллионов золотых рублей. Однако в процессе его реализации стоимость работ значительно возросла.

Впервые непрерывный путь по Кругобайкальской железной дороге, целью которого было обеспечить непрерывность движения поездов по великому пути был запущен в октябре 1904 года. Особенно важным стало и открытие прочного стального моста через Амур. Эта поистине уникальная железная дорога связала нашу огромную страну и сыграла большую роль в отечественной истории.