Александр I отправил в отставку государственного секретаря Михаила Сперанского

29 марта 1812 года Александр I отправил в отставку государственного секретаря Михаила Сперанского – второго человека в Российской империи. После встречи с императором реформатор вышел в слезах, а дома его ждал министр полиции с отрядом драгун… Сперанский отправился в ссылку