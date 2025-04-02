Лев Толстой приступил к работе над романом «Анна Каренина»

29 марта 1873 года Лев Толстой приступил к работе над романом «Анна Каренина»

В тот день Толстой случайно прочел неоконченный отрывок «Гости съезжались на дачу...», написанный Александром Пушкиным. «Вот как надо писать!» — воскликнул Лев Николаевич и приступил к созданию «Анны Карениной».

Произведение Толстой окончил в апреле 1877 года. Оно стало публиковаться в журнале «Русский вестник» ежемесячными порциями, что привело к настоящему ажиотажу. «Этот роман есть строгий, неподкупный суд всему нашему строю жизни» (Афанасий Фет).