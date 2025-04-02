Петр I утвердил «Устав воинский»

29 марта — День военного юриста

В этот день в 1716 году Петр I утвердил «Устав воинский», который стал первым в истории страны документом, регулирующим правовые аспекты военной службы. Устав заложил основы военного права в России.

В советский период роль военных юристов еще более возросла — они участвовали в разработке ключевых нормативных актов, регулирующих деятельность армии в военное и мирное время. А сегодня их компетенция расширилась за счет новых мировых вызовов.