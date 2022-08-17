Жители Эстонии возложили цветы на место демонтированного нарвского танка-памятника

Жители Эстонии возложили цветы на место, где раньше находился советский танк-памятник Т-34, установленный в Нарве в честь освобождения города от сил нацистского вермахта в 1944 году.

«Мы ожидали, что вечером на бывшем месте танка соберутся люди. <...> По нашим оценкам, там присутствовало более полусотни человек, они находились на месте примерно до часу ночи», - сообщает газета Postimees со ссылкой на начальника отделения полиции Нарвы Индрека Пюви.

Отмечается, что местные жители приходили к месту, где ранее находился танк, весь день до глубокой ночи. Из принесенных свечей люди составили фразу "16 августа 2022. Помним, не забудем".

Обложка: Стрингер / ТАСС