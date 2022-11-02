Завершилась реставрация памятника Минину и Пожарскому

Завершилась реставрация памятника Минину и Пожарскому, начатая в январе

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Завершилась реставрация памятника Минину и Пожарскому на Красной площади. Осмотреть результат работ приехали министр культуры РФ Ольга Любимова, директор Государственного исторического музея (ГИМ) Алексей Левыкин и вице-премьер Татьяна Голикова, передает корреспондент РИА Новости.

Как отметила министр, реставраторы "трудились в сложнейших условиях". "Было принято решение, что памятник невозможно перенести и демонтировать полностью.

В свою очередь Голикова напомнила, что в 2018 году ГИМ объявил сбор средств на ремонт памятника.

Левыкин рассказал, что в процессе реставрации несколько раз собирался экспертный совет при Минкультуры РФ для обсуждения проекта, а работа по подготовке началась еще в 2016 году.

Реставрация памятника стартовала 13 января 2022 года — в этот день скульптурная группа была поднята с постамента и перенесена на реставрационно-монтажный стол.

В конце 2021 года ГИМ начал активную подготовку к реставрации памятника - это стало одним из мероприятий, приуроченных к 150-летию музея, в ведение которого памятник был передан в 2016 году. Изначально планировалось, что реставрационные работы будут завершены в ноябре 2022 года, позднее была назначена дата 4 ноября, День народного единства. В процессе был удален технологический каркас фигур и остатки формовочной смеси через технологические отверстия, проведена реставрация внутренней и внешней поверхностей скульптур и барельефов, а также замена каркаса плинта.

Источник: https://ria.ru/