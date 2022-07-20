Завершена реставрация редких восточных произведений из собрания Музеев Московского Кремля

В Музеи Московского Кремля возвращены уникальные произведения из восточной коллекции. Как сообщили в Минкультуры, они находились на реставрации во Всероссийском художественном научно-реставрационном центре имени академика И.Э. Грабаря в течение полутора лет.

Первый из отреставрированных предметов – удивительное произведение корейских мастеров – чернолаковый двухчастный шкаф нон конца XIX века. Он имеет огромное историко-культурное и мемориальное значение, поскольку входил в состав даров, поднесенных посольством Кореи императору Николаю II в 1896 году по случаю его коронации.

Другой важнейший памятник из восточной коллекции, отреставрированный в центре, – шкатулка, которая относится к числу ранних образцов японских экспортных лаков в стиле намбан, выполненных для европейского рынка.

По словам гендиректора Музеев Московского Кремля Елены Гагариной, предметы войдут в состав экспозиции в новом здании на Красной площади. При этом один из них посетители смогут увидеть еще раньше – в феврале 2023 года на выставке “Корея и Оружейная палата. История коронационного дара последнему императору”.

Обложка: Минкультуры РФ