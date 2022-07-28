Записную книжку Анны Ахматовой продали за 600 тыс. руб.

Записную книжку Анны Ахматовой продали за 600 тыс. руб., итоговая сумма превысила заявленную стоимость лота в два раза. Торги провел аукционный дом «Литфонд».

«Дороже оценили коллекционеры записную книжку Анны Андреевны Ахматовой - 34 страницы поэтических набросков, заметок о жизненных впечатлениях, планах и встречах, сделанных собственноручно поэтессой в 1930 году. <...> Личный раритет Ахматовой покинул торги за 600 тыс. рублей», - сообщили в «Литфонде».

Кроме того, были проданы коллекционные выпуски стихов Иосифа Бродского на немецком языке с автографами поэта "Побег из Византии. Очерки" и "Берега потерянных" за 65 тыс. руб. и 46 тыс. руб. соответственно. Еще одним лотом стал сборник басен петровского времени "Зрелище жития человеческого, различными животных притчами…", ушедший за 1,1 млн руб., передает ТАСС. Самым дорогим лотом оказался редкий экземпляр "Заумной гниги" от русских авангардистов Алексея Крученых, Романа Якобсона (Алягрова) и Ольги Розановой, который выкупили за 1,6 млн. руб.

Обложка: Павел Лукницкий/Фотохроника ТАСС