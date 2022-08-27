Зампостпреда РФ назвала нарушением принципов устава ЮНЕСКО снос советского памятника в Риге

Заместитель постоянного представителя РФ при ЮНЕСКО Татьяна Довгаленко назвала решение властей Латвии демонтировать памятник Освободителям Риги нарушением основополагающих принципов ЮНЕСКО.

«Вот эти абсолютно варварские, как вы их правильно описали, действия латвийских властей, надругавшихся фактически над памятью тысяч и тысяч людей, павших в борьбе с фашизмом, измеряется не только правовыми, но и нравственными категориями. Здесь не нужно быть специалистом по международному праву, чтобы понять, что Латвия нарушила основополагающие принципы устава ЮНЕСКО», - заявила Довгаленко.

Она отметила, что монумент не попал под защиту Конвенции об охране всемирного культурного и природного наследия 1972 года из-за того, что находился за пределами объекта всемирного наследия "Исторический центр Риги". При этом мемориал подпадает под действие декларации ЮНЕСКО, касающейся преднамеренного разрушения культурного наследия.

«Латвия как член ЮНЕСКО подписалась под этими обязательствами, и она обязана как страна принимать, если уж говорить дословно, все соответствующие меры для предупреждения, предотвращения, прекращения и пресечения актов преднамеренного разрушения культурного наследия, где бы оно не находилось. Я думаю, что не вызывает ни у кого сомнения тот факт, что памятник работы коллектива известных латвийских скульпторов является объектом наследия», - резюмировала Довгаленко.

Обложка: Sputnik