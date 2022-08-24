Захарова заявила, что решение властей Латвии демонтировать советские памятники может создать раскол в обществе

Мария Захарова заявила, что решение властей Латвии демонтировать памятник воинам Советской армии - освободителям Советской Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков может создать раскол в обществе.

«Они рискуют полным расколом внутри своей страны. Абсолютным, не просто временным нарушением общественного спокойствия, конечно, нет, а стравливанием людей и невозможностью гармоничного существования граждан своей же страны, которые знают историю, которые помнят, у которых есть история их семьи. Несмотря на это, они все равно будут делать так, как они делают, это их миссия», - заявила она в эфире радио Sputnik.

Дипломат выразила мнение, что латвийские власти не остановятся на этом. «Это те режимы, те люди, которых поставили для реализации именно этой задачи, для демонтажа исторической памяти. Потому что учебники они уже переписали, документы уже переиначили, общественное мнение у молодых поколений они контролируют. Ветераны, участники боевых действий и работники тыла, жертвы концлагерей ушли в основной массе, остались единицы, поколение ушло. Осталось только одно - визуальные памятники, которые напоминали, рассказывали и несли информацию по этой исторической линии», - заключила Захарова.

Обложка: пресс-служба МИД РФ