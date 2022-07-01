Захарова: русский борщ в защите не нуждается

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала внесение «украинского борща» ЮНЕСКО в список нематериального культурного наследия, подлежащего особой защите. Она подчеркнула, что борщ при первом упоминании в путевых записках данцигского купца Мартина Груневега (датированы 1584-1585 гг.) был представлен как блюдо русских жителей Киева. «Украинский борщ признан нематериальной ценностью, которую нужно незамедлительно охранять? Жаль, раньше его просто ели. Наш борщ в защите не нуждается, а подлежит немедленному и полному уничтожению в тарелке», - написала Мария Захарова в своём телеграм-канале.

Борщ также присутствует в кухне народов Белоруссии, Молдавии, Чехословакии и Румынии. Упоминания об этом блюде содержатся в «Домострое» - памятнике русской литературы XVI века. В национальных кухнях есть множество разновидностей борща.

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