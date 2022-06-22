Захарова назвала замалчивание решающего вклада СССР в слом гитлеровской военной машины принижением подвигов советских воинов

Мария Захарова в День памяти и скорби заявила, что Россия не даст стереть из памяти людей подвиг советских граждан и армии в годы Второй мировой войны.

«Международное сообщество высоко оценило решающую роль Советского Союза в разгроме гитлеровской Германии, правда, потом начало об этом забывать. Зато помним мы и будем помнить, потому что мы бережно относимся к истории и к исторической памяти, потому что это залог мирного будущего. Отдавая дань вкладу в общую победу союзников по антигитлеровской коалиции, мы, конечно, не позволим стереть из памяти подвиг нашего народа и его армии», - сказала официальный представитель МИД РФ.

Она подчеркнула, что на сегодняшний день в некоторых государствах «утвердилась линия на переписывание истории войны, замену реальных исторических фактов утверждениями, которые продиктованы собственными внутриполитическими, международными интересами». По словам Захаровой, в свете этого как никогда актуально сохранение исторической памяти.

Дипломат также назвала неприемлемыми и антиисторичными слова о «тождественности нацизма, коммунизма, попытки возложить равную ответственность за начало войны на Германию и Советский Союз». «Замалчивается решающий вклад Советского Союза в слом гитлеровской военной машины, принижается подвиг воинов-освободителей Красной армии. Подобные суждения не просто антиисторичны, они еще и оскорбительны для нашей страны и для нашего народа», - заключила Захарова.

Обложка: Пресс-служба МИД РФ