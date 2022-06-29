Захарова назвала неуместным размещение польского флага на российских мемориалах

Наличие флага Польши на российских мемориальных комплексах неуместно на фоне проводимой Варшавой русофобской политики, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«В текущей ситуации, когда официальная Варшава занимает откровенно враждебную по отношению к России позицию, а польские официальные лица не стесняясь соревнуются между собой в русофобии, причем делают это все публично, кто кого переорет, присутствие флага Польши на территории российских государственных учреждений неуместно», заявила Захарова, комментируя снятие польского флага с российских мемориальных комплексов "Катынь" и "Медное".

Дипломат отметила, что размещение польского флага на этих мемориалах не было продиктовано какими-либо обязательствами, а являлось «исключительно жестом доброй воли со стороны России». «Я специально уточняла у наших экспертов, есть ли какие-то документы, по которым мы обязаны это делать. Нет, таких документов нет. Еще раз подчеркну: это был жест доброй воли», - сказала представитель МИД РФ.

Захарова добавила, что власти Польши целенаправленно уничтожают российское мемориальное наследие, передает ТАСС. «Все это делается, несмотря на соглашение между правительствами от 22 февраля 1994 года. Эти соглашения предусматривали обязательства сторон по содержанию мест памяти, обеспечению сохранности захоронений, надгробий, памятников, других мемориальных сооружений и поддержанию их в надлежащем порядке. А вот это, хотела бы обратить ваше внимание, это были обязательства польской стороны, которые она нарушала, и мы неоднократно обращали внимание по дипломатическим каналам, по линии наших посольств, в ходе переговоров, публично были вынуждены этой теме уделять значительное внимание, что эти обязательства проистекают из документов, которые имеют обязательный с точки зрения права характер», - заключила Захарова.

Обложка: Михаил Метцель / ТАСС