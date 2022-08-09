Захарова назвала мемориальную церемонию в Хиросиме циничной попыткой дискредитировать Россию
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала мемориальную церемонию в Хиросиме по случаю годовщины атомной бомбардировки со стороны США циничной попыткой дискредитировать Россию.
«Состоявшаяся 6 августа в Хиросиме мемориальная церемония по случаю очередной годовщины атомной бомбардировки этого города Военно-воздушными силами США вылилась в очередную циничную попытку предать забвению память жертв американского варварства и дискредитировать Россию, что нашло отражение в выступлениях организаторов и итоговых документах», - заявила Захарова.
Она отметила, что Японские политики не стали говорить о стране-виновнице трагедии, а вместо этого безосновательно указывали на новую угрозу в виде России. «На мероприятии, посвященном страшнейшей в истории японского народа трагедии, ее истинные виновники - Соединенные Штаты Америки - даже не были упомянуты, а все речи бессовестно сводились к раздуванию безосновательного тезиса об "угрозе со стороны России" всему миру ядерным оружием. При этом тех, кто его в реальности применил, называли едва ли не "авангардом борьбы за мир"», - подчеркнула Захарова.
Обложка: пресс-служба МИД РФ
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