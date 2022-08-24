Захарова: демонтаж советских памятников повлечет дальнейшую деградацию отношений РФ и Латвии

Мария Захарова назвала «неприемлемым для цивилизованной страны» уничтожение памятника воинам Советской армии - освободителям Риги и Латвии.

«Уничтожение памятника воинам Советской армии - освободителям Риги и Латвии от немецко-фашистских захватчиков неприемлемо для цивилизованной страны, каковой себя пытается позиционировать Латвия, является вопиющим актом глумления над памятью воинов, освободивших мир от "коричневой чумы"», - заявила Захарова.

Дипломат отметила, что что Рига действует «вопреки международным обязательствам латвийского государства и протестам со стороны собственных граждан, выступающих против скатывания этой прибалтийской страны к неонацизму».

Официальный представитель МИД РФ подчеркнула, что демонтаж советских памятников повлечет дальнейшую деградацию отношений с Россией, и Латвия должна отдавать себе в этом отчет. По словам Захаровой, «кощунственная затея по сносу монумента» не уничтожит память о героическом подвиге советских воинов.

«В очередной раз хотели бы обратить внимание на то, что делается это вопреки международным обязательствам латвийского государства и протестам со стороны собственных граждан, выступающих против скатывания этой прибалтийской страны к неонацизму», - резюмировала дипломат.

Обложка: пресс-служба МИД РФ