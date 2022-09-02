XI Всероссийский историко-культурный фестиваль «Золотарёвское городище – перекрёсток цивилизаций» прошел в Пензенской области
28 августа 2022 года в сквере поселка Золотаревка (Пензенская область) состоялась торжественная церемония открытия фестиваля «Золотаревское городище – перекресток цивилизаций.
Организаторами фестиваля выступили Российское военно-историческое общество, Министерство культуры и туризма Пензенской области и Пензенский краеведческий музей.
Мероприятия были посвящены уникальному археологическому памятнику «Золотарёвское городище». Когда-то на этом месте находилась крепость Волжской Булгарии с развитыми ремеслами и торговлей, стоявшая на перекрестке мировых торговых путей. Это место, где произошла битва между защитниками городища и войском монголо-татар, направлявшихся на завоевание Руси. Здесь найдено огромное количество свидетельств этой схватки. Мало на каком поле брани средневековой Европы было найдено столько находок.
В торжественной церемонии открытия принял участие Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко. Глава региона сделал акцент на том, что именно этот фестиваль открывать ему особенно приятно. Когда-то вместе с доктором исторических наук, профессором Геннадием Белорыбкиным он стоял у истоков его создания. Олег Мельниченко сообщил собравшимся, что в настоящее время ожидается решение по переводу территории Золотаревского городища в рекреационную зону и созданию музея-заповедника. По его мнению, этот результат будет достигнут в ближайшие два-три года.
- Мы прошли огромный путь – от глухого заброшенного леса до археологического памятника, который может посетить любой желающий, и музея, где выставлены все сокровища, собранные за годы исследований. Мы будем укреплять заложенные фестивалем традиции, — сказал ректор института регионального развития Пензенской области Геннадий Белорыбкин, который посвятил много лет исследованию Золотаревского городища.
Российское военно-историческое общество выступило партнером фестиваля. Такое сотрудничество позволило организовать целый ряд новых площадок. Из них наибольший интерес зрителей привлек к себе турнир по историческому фехтованию. Участие в нем приняли до 20 реконструкторов, в том числе из известного клуба реконструкции «Гастингс». Бои проходили в трех номинациях: легкий и тяжелый доспех, групповые (парные) бои. В непосредственной близости от ристалища развернулось весьма необычное действо - краш-тест доспеха. Все желающие могли наблюдать и поучаствовать в проверке на прочность нескольких реплик доспеха, воссозданных по средневековым технологиям.
Рядом расположился настоящий средневековый лагерь: на его фоне и вместе с настоящими воинами мог сфотографироваться каждый желающий. И дети, и взрослые с удовольствием примеряли доспехи, тяжесть средневекового обмундирования каждый мог оценить в полной мере. Охотно делились своими секретами и мастерством обитатели ремесленного посада. Здесь можно было действительно окунуться в атмосферу средневековой ремесленной мастерской, ознакомиться с демонстрацией ее работы, услышать рассказ о технологиях и материалах, принять участие в изготовлении ювелирных украшений.
- Я думаю, что в этом году посетителей было гораздо больше, гораздо больше людей смогли узнать историю нашего памятника, сравнение которому в Поволжье найти достаточно сложно. Очень хорошо, что люди пришли даже в такую жаркую погоду. За много лет существования фестиваля у него сложилась своя аудитория, любители той живой истории, которую все мы стараемся продвигать, - отметил Министр культуры Пензенской области, Председатель регионального отделения РВИО Сергей Бычков.
Как и в предыдущие годы, на празднике можно было приобрести на память изделия народных мастеров, примерить на себя воинские доспехи и наряды средневековых красавиц, услышать звучание старинных музыкальных инструментов. Гости фестиваля, которых собралось в этот раз порядка 3 тысяч, могли узнать историю различных блюд, приготовленных по старинным рецептам, и даже продегустировать настоящую «золотаревскую кашу». Для юных и взрослых любителей приключений был организован увлекательный квест. В Музее Золотаревского городища проводились экскурсии и показ научно-популярных фильмов. Особое внимание было уделено организации досуга юных посетителей – на протяжении почти всего дня для них работала детская историческая площадка «Времена былинные».
Обложка: РВИО
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